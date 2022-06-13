Vahşi cinayetin zanlısı öldü - Son Dakika
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Vahşi cinayetin zanlısı öldü

13.06.2022 19:59
Vahşi cinayetin zanlısı öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde 22 yaşındaki Özcan Eren'i öldürüp parçalara ayırarak iki farklı baraj gölüne atan Mehmet Tahta'nın cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 22 yaşındaki Özcan Eren'i öldürüp parçalara ayırarak iki farklı baraj gölüne atan Mehmet Tahta'nın cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Soma ilçesinde 14 Mart 2020 tarihinde bir insana ait kesik kol bulunması üzerine yapılan araştırmada Sevişler Baraj Gölü ve Aydıncık Göletinde 11 parça halinde bulunan Özcan Eren'in (22) katil zanlısı veteriner Mehmet Tahta, davanın görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilmişti.

Edinilen bilgilere göre olayın üzerinden geçen 2 yıl sonra Akhisar'da cezaevinde kalp krizi geçiren Mehmet Tahta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün saat 16.00 sıralarında cezasını çekmekte olduğu Akhisar Cezaevinden kalp krizi nedeniyle Manisa'ya gönderildiği öğrenilen Mehmet Tahta'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, kesin ölüm nedeninin belli olması için ailesinin otopsisini istediği belirtildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vahşi cinayetin zanlısı öldü - Son Dakika

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