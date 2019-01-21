Vajinismus Evlilikleri Tehlikeye Sokuyor !

Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde hayat boyu sürebilen bir rahatsızlıktır.

VAJİNİSMUS NEDİR ?

Vajinismus halk arasında ilk gece korkusu olarakta biliniyor.

Kadının cinsel organının çevresinde bulunan pelvik taban kaslarının ilişki anında kadının istemsiz duyduğukorku , kasılma , kaçınma tepkisidir.Vajinusmus % 90 psikolojik, % 10 organik nedenlere bağlıdır.Vajinismus organik sebepleri arasında daha çok doğuştan gelen kızlık zarı, vajina ve dış genital bölgede yer alan biyolojik problemlerdir.

Vajinusmus Nedenleri;

Abartılmış ilk gece hikayeleri ve mitleri

Aşırı dini ve ahlaki kurallar

Travmatik cinsel deneyim

Cinsel travmalar

Cinsel organıma hiçbir şey giremez , girerse yırtılabilir çok kanamam olur vs

Vajinismus kimlerde daha çok yaygın görünür ?

Geçmişinde cinsel tacize uğrayanlar

Çevresindeki insanların aile , yakın çevrenin katı dini kuralları

Çocukluktan itibaren ahlaki açıdan çok katı yetiştirilenlerde

Vajinismus kendiliğinden geçer mi ?

Vajinismus kendiliğinden geçmez ! Biraz zamana bırakayım geçer nasıl olsa demeyin;hem psikolojinizden hemde evliliğinizden , ilişkinizden götürür.

VAJİNİSMUS HASTASI GEBE KALMASI MÜMKÜN MÜ ?

EVET mümkündür.Ben vajinismus hastasıyım nasıl olsa gebe kalmam demeyin ! Görülme sıklığı çok azda olsa dışa boşalma ile spermin vajinaya kaçarak orada döllenmesi sonucu gebe kalınabilir.

VAJİNİSMUSUN EVLİLİĞE/ İLİŞKİYE ETKİSİ NASILDIR ?

Vajinismusun ertelenmemesi gerekir , ertelendiği takdirde evliliğinizde/ ilişkinizde sorunlar yaşamanız mümkündür.Gelen danışanlarım arasında bu yüzden evliliğini bitirmek üzere olanlarda var , eşlerine destek olanlarda var.

VAJİNİSMUS HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER ?

Benim vajinam çok dar , küçük bu yüzden ilişkiye giremem ( böyle bir durum kesinlikle yoktur , vajina kasları o kadar esnektir ki düşünün bir bebek çıkıyor )

Bazı kadınlar kızlık zarlarının çok kalın olduğuna inanırlar ve bu yüzden cinsel ilişkiye giremezler ve hatta bazı vajinismuslu hastalar ameliyat olarak kızlık zarlarını açtırırlar ( sonuç yine hüsran anestezi aldıkları yetmezmiş gibi ilişkilerinde sorunlar çıkabiliyor )

Sakinleştirici kullanmak , kas gevşetici ilaç kremler kullanmak işe yarar

.Alkol almak problemi çözer.Kişi sarhoşken ilişkiye girmek vajinismus için çözüm değildir ayrıca her cinsel ilişki öncesi alkol almak başka bir psikolojik problem olan alkol bağımlılığını oluşturabilir.

Vajinismus zamanla kendiliğinden geçer( vajinismus kendiliğinden geçmez mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır )

VAJİNİSMUS BİR VAJİNA HASTALIĞIMIDIR ?

Bir çoğunuzdan ''evet'' cevaplarını duyuyor gibiyim ama ''hayır'' vajinismus bir vajina hastalığı değildir.Vajinismus tamamen bilinçaltıyla ilgili kaygı ve korku problemidir.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİ ?

Danışanlarım ilk bu sorunla geldiklerinde oldukça endişeli , kaygılı ve utandıklarını görüyorum oysaki unutanılacak bir durum yoktur gayet normal herkesin başına gelebilecek bir hastalıktır.

Tedavisi sanıldığı gibi zor değildir oldukça basittir , vajinismus tek başına kadının sorunu değildir vajinismus çiftin sorunudur , tedavide eşler - partnerler mutlaka eşlerine destek olmalıdır.

VAJİNİSMUS TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR ?

Vajinismus tedavi edilmediği takdirde evliliğinizde/ ilişkinizde sorunlar çıkar zamanla eşinin gösterdiği tölerans azalabilir ve erkek cinselliğini yaşayamadığı için dışarıda partner arayışına girebilir ve buda evlilik kurumunu yıpratır ve hatta sonlanabilir.