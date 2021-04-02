Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilir - Son Dakika

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilir

02.04.2021 11:13

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilirAkdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr.

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilir

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vaka sayısı artışının endişe verici olduğunu belirterek, "Vaka artışını engellemek için kısıtlamaların biraz daha artırılması gerekebilir" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle risk haritasında 58 ilin kırmızıya döndüğünü hatırlattı. Vatandaşların koronavirüs tedbirlerine tam olarak riayet etmemesinden ve virüsün mutasyona uğrayıp bulaştırıcılık hızının artmasından kaynaklı vaka artışı olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, koronavirüs önlmemlerinin artırılarak devam edilmesinin gerekli olduğunu söyledi. MUTANTLARIN SAYISI ARTABİLİR

Aşılama oranlarının gün geçtikçe arttığını hatırlatan Prof. Dr. Yalçın, aşılamanın ileri yaştaki vatandaşları koruduğunu anlattı. Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Ortalama 50-55 yaş hasta grubumuz var. Hastaneye yatışların bu dönemde arttığını fark ettik. Mutasyonlu virüsün yayılma hızı ve bulaştırıcılığının fazla olduğundan bahsediliyor. Aşıların bu yeni mutantlara karşı etkinliği konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Bu mutantların sayısının fazlalaşması beklenebilir" dedi.

RAMAZANDA İFTAR VE SAHURDA BİR ARAYA GELİNMEMELİ

Yoğun bakımlarda koronavirüs hasta sayısının arttığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bu artışın mutant virüsle bağlantısı olup olmadığı hakkında bilgi sahibi değiliz. Ramazanda önlemlerin biraz daha artırılması konusunda bazı tedbirler alındı. İftar ya da sahur yemeklerinde bir araya gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Daha az bir araya gelirsek virüsün yaygınlığını ve bulaştırıcılığına engel olabiliriz" diye konuştu. KURALLARA RİAYET EDİLMEDİ

Son 1 ayda vaka sayısının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Birtakım yasaklar kalkmıştı, ama bunların sonuçlarının yeterli olmadığı görüldü. Bir araya gelmeleri engellemek lazım. Maske kullanmayı her ortamda sürdürmeliyiz. Bir araya gelinecekse bile açık ortamları tercih etmek lazım. Fiziki mesafeyi her zaman korumak gerekiyor. Bunun yeterince üzerinde durulmadığına şahit oluyoruz. Böyle giderse kısıtlamaların daha da artması gerekebilecek. Bu artış cidden endişe verici. Vaka artışını engellemek için kısıtlamaların biraz daha artırılması gerekebilir" diye konuştu.

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilir
Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilir
Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilir
Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilir

Akdeniz Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Nevzat Yalçın, Tıp Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Yalçın: Kısıtlamaların artırılması gerekebilir - Son Dakika


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