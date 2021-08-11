Üye Girişi
VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA - Son Dakika

VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA

11.08.2021 09:21

ŞANLIURFA Valiliği, koronavirüs vakalarının arttığı kentte, aşılama oranının artırılması için 18-25 yaşındaki gençler için kampanya düzenledi.

ŞANLIURFA Valiliği, koronavirüs vakalarının arttığı kentte, aşılama oranının artırılması için 18-25 yaşındaki gençler için kampanya düzenledi. Bir ciğerci esnafı da 'aşı ol, ciğerimi ye' sloganı ile başlattığı kampanya ile iş yerinde aşı olan müşterilerinden hesap almayacaklarını açıkladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte vaka sayılarında ciddi artışlar olduğunu belirterek, 'Türkiye'nin birçok yerinde insanlar aşı olmak için kuyruğa girerken, Şanlıurfa'da gezici sağlık ekiplerimizin günde 10-15 kişiye aşı yapması moral bozukluğuna yol açıyor dedi.

Aşılama oranının düşük olduğu kentlerden Şanlıurfa'da vaka sayıları artmaya başladı. Vaka artışının önüne geçilmesi için kentte aşılamayı arttırmak için Valilik tarafından kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında aşılarını yaptıran 18-25 yaşındaki gençlere noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile bisiklet, tablet, burs ve günlük Halfeti gezisi yaptırılıyor.

İŞ YERİNDE AŞI OLANA MÜŞTERİYE CİĞER BEDAVA

Şanlıurfa Valiliği'nin başlattığı kampanyaya kentte bulunan bir ciğer lokantası da 'aşı ol, ciğerimi ye' sloganı ile destek oldu. Lokanta sahibi Bekir Yüksekyayla, hafta içi saat 19.00 ile 21.00 arasında iş yerine gelen gezici sağlık ekibine aşı yaptıran müşterilerden hesap almayacaklarını söyledi. Kampanyaya bu şekilde destek olan lokantayı beraberinde AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ile birlikte ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, duyarlılığından dolayı işletme sahibine teşekkür etti.

'AŞILAMA ORANI MORAL BOZUKLUĞUNA YOL AÇIYOR'

Vali Abdullah Erin, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla hediye kampanyası başlattıklarını söyledi. Şanlıurfa'nın aşılama oranında Türkiye'de en son sıralarda yer almasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Türkiye'nin birçok şehrinde aşı olmak için insanların kuyruğa girdiğini, Şanlıurfa'da ise gezici sağlık ekiplerinin bir günde 10-15 kişiyi aşılamasının moral bozukluğuna neden olduğunu vurgulayan Vali Erin, şöyle konuştu

Şanlıurfa'da aşılama için büyük bir gayret gerekiyor. Şanlıurfa aşılama oranında yüzde 42'lerde ve Türkiye'de sonuncu sıralardayız. Maalesef Covid-19 yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de vaka sayılarının 4 bin olduğu sırada, Şanlıurfa'da vaka sayısı 30-40 gibiydi. Şu andaki rakamı söylemeyeceğim ancak gerçekten çok ciddi artışlar var. Vatandaşlarımızı sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Pandemiyle mücadeledeki kurallara davet ediyoruz. Kayıp sayıları artmaya başladı. Yoğun bakımlarda sıkıntı baş göstermeye başladı. Bu gelişmeyi tersine çevirmemiz lazım. Şimdi bizim manzaramız şu; Türkiye'de birçok ilde aşı olmak isteyenler kuyruğa giriyor. Bizde her gün 100'ün üzerindeki sağlık ekipleri, vatandaşlarımızın peşinden koşturuyor. Günlük gezici bir sağlık ekibinin 10-15 kişiye aşı yapması moral bozukluğuna yol açıyor. Valilik olarak 18-25 yaş arasında gençlere yönelik noter huzurunda kura çekmek suretiyle bir kampanya başlattık. Burada; bisiklet, tablet, turistik gezi, burs gibi hediyeler dağıtıyoruz. Yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz herkesin aşı olması ve daha fazla can kaybının yaşanmamasıdır.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise salgının başından beri Şanlıurfa'da sürecinin çok iyi yönetildiğini belirterek, Ancak aşılamada bu durumu söylemeyeceğim. Aşılamada en son sıradayız. Aşılama kampanyası bizim için çok önemlidir. Okulların açılma dönemi geliyor. Öğrencilerimizin koşarak okullarına gidebilmesi için aşılama kampanyasına riayet edilmesini istiyoruz. Elimizdeki en büyük silah aşılamadır dedi.

VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA
VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA
VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA
VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA
VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA
VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA
VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 09:42 Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş 09:32 Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor
Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak 07:47 Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun 00:51 ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi 00:01 Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi
Eda Nur'un 22:06 Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi 20:41 Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Memur, emekli ve kamu işçisinden oluşan 8 milyon kişi için kritik hafta! Maaş zamları belli oluyor Memur, emekli ve kamu işçisinden oluşan 8 milyon kişi için kritik hafta! Maaş zamları belli oluyor         
10:09
Afganistan yangın yeri! Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirdi Afganistan yangın yeri! Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirdi         
09:39
Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım         
08:44
MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi         
07:56
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü         
07:21
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti         
20:09
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 10:20:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: VAKALARIN ATTIĞI ŞANLIURFA'DA 'AŞI OL CİĞERİMİ YE' SLOGANIYLA KAMPANYA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement