Vakıf Haftası'nın bu yılki teması

Vakıf Haftası bu yıl "şefkat ve merhamet" temasıyla kutlanacak.

Vakıflar Kayseri Bölge Müdürü Murat Seçilir, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Vakıf Haftası'nda "şefkat ve merhamet" temasının ele alınacağını belirtti.

Temanın önemine dikkati çeken Seçilir, şunları kaydetti:

"Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığını görüyoruz. Medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından basından alacağımız güç ve destek bizler için son derece anlamlıdır."