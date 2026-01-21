Vakıf Üniversiteleri Meclis Denetimine Alınmalı

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, sayıları artan vakıf üniversitelerinin faaliyetlerinin Meclis denetimine tabi tutumasının bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, bu konuda Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, TBMM Başkanlığı'na vakıf üniversiteleri ile Meclis araştırması açılması için önerge sundu. Türkiye'de son yıllarda vakıf üniversitelerinin ve bu üniversitelerde okuyan öğrenci sayısının hızla arttığını vurgulayan Altay, "Bu artış, yükseköğretime erişim bakımından önem arz etmekle birlikte; eğitim-öğretim kalitesi, akademik yeterlilik, mali şeffaflık ve kamu yararı açısından ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiştir" dedi.

Altay önergesinde "Vakıf üniversitelerinin önemli bir bölümü, kamuya ait taşınmazların tahsisi, vergi muafiyetleri, teşvik ve çeşitli mali destekler yoluyla doğrudan ya da dolaylı olarak kamu kaynaklarından yararlanmaktadır. Buna karşın bu kaynakların tahsis ve kullanımında etkinlik, eşitlik, denetlenebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkelerinin ne ölçüde sağlandığı hususunda kamuoyunda yeterli açıklık bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bazı vakıf üniversitelerinde öğrenci sayıları ile akademik kadro sayıları arasında ciddi dengesizlikler bulunduğu, güvencesiz akademik istihdam, bilimsel araştırma faaliyetlerinin sınırlılığı ve yükseköğretimin ticarileşmesi yönünde uygulamalar olduğu yönünde eleştirilerin gündeme geldiğini belirten Altay, yükseköğretim hizmetinin kamusal niteliği gereği, vakıf üniversitelerinin faaliyetlerinin Cumhuriyetin temel nitelikleri ve kamu yararı gözetilerek Meclis denetimine tabi tutulmasının bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Engin Altay önergesinde, vakıf üniversitelerinde araştırılması gereken konuları şöyle sıraladı:

"- Vakıf üniversitelerinde yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının akademik yeterliliğinin; müfredatların bilimsel ölçütlere, ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarına uygunluğunun incelenmesi,

Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenci sayıları, bursluluk oranları, kontenjan planlamaları ile öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayılarının; unvan dağılımları, çalışma koşulları ve istihdam güvenceleri bakımından değerlendirilmesi,

Araştırma faaliyetlerinin düzeyi, bilimsel üretim kapasitesi, akademik özgürlük ve ifade hürriyeti ortamının varlığı ile üniversite bileşenlerinin yönetime katılım mekanizmalarının değerlendirilmesi,

Vakıf üniversitelerinin; uluslararası üniversite sıralamaları ile bilimsel üretim, araştırma kapasitesi ve akademik etki göstergeleri bakımından dünya üniversiteleri arasındaki konumları ile Türkiye'deki kamu üniversiteleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi,

Üniversitelere ait kampüsler, binalar, laboratuvarlar, kütüphaneler ve sosyal alanların öğrenci ve akademik ihtiyaçlara uygunluğunun ortaya konulması,

Vakıf üniversitelerinin yararlandığı kamu arazileri, bina tahsisleri, vergi muafiyetleri, teşvik ve desteklerin kapsamı, süresi ve hukuka uygunluğu ile bu kaynakların hangi amaçlarla kullanıldığının belirlenmesi,

Vakıf üniversitelerinin kurucusu olan vakıfların tüzükleri, yönetsel yapıları, gelir kaynakları ve faaliyet alanlarının; üniversite yönetimine etkileri ve kamu yararı ilkesi bakımından değerlendirilmesi,

Vakıf üniversitelerinin ve kurucu vakıfların faaliyetlerinin; laiklik, bilimsel eğitim, eşitlik, çoğulculuk ve demokratik toplum ilkeleriyle uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi,

Vakıf üniversitelerine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler ile YÖK ve diğer yetkili kurumların denetim mekanizmalarının etkinliğinin değerlendirilerek gerekli yasal ve idari düzenleme önerilerinin geliştirilmesi."