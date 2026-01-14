Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Risto Strandson (Estonya)
VakıfBank: Cazaute, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar)
CS Volei Alba: Trcol, Martinez, Pirv, Delic, Krenicky, Costa (Veres, Miljevic, Escamilla, Otcuparu)
Setler: 25-19, 25-13, 25-20
Süre: 24, 21, 23 (68 dakika)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Romanya'nın CS Volei Alba ekibini 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › VakıfBank 3-0'la Güç Gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?