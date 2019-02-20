Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Çeyrek Finalde

Vakıfbank, Çeyrek Finalde

31 dakika önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 5'te 5 yaptı. Grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen sarı-siyahlılar, Avrupa'daki galibiyet serisini de 27 maça çıkardı. VakıfBank, gruptaki son maçında Fransız ekibi Beziers VB'yle 26 Şubat Salı günü saat 19: 00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Salon: SCHARRena Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya) Allianz MTV Stuttgart: McCage 3, Bugg 2, Poll 6, Tapp 5, Rivers 11, Schaefer 4, Koskelo (L), Wilhite 1, Kastner 1, Van Daelen 5, Tomazela, Cesar, Sandor 3 VakıfBank: Kelsey 12, Zehra 13, Cansu 3, Zhu 10, Milena 6, Lonneke 7, Gizem (L), Ebrar 4, Buket, Tuğba Setler: 23-25, 18-25, 18-25 Süre: 81 dakika (32', 22', 27')

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

Spor
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