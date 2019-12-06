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VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

6 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü toplamda da altıncı kez yarı finale yükseldi.

VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank Volleyball Club'ı 25-15, 25-14 ve 25-19'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste dördüncü toplamda da altıncı kez yarı finale yükseldi.


İki galibiyet aldığı B Grubu'ndan ikinci olarak yarı finale çıkan sarı-siyahlılar, yarın TSİ 12.00'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yla finale yükselmek için karşılaşacak.


Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi


Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)


Tianjin Bohai: Yingying, Yizhu, Yuanyuan, Yi Yang, Xinyue, Meng (L), Hooker, Junwei, Di Yao, Xintong


VakıfBank: Gabi, Zehra, Maja, Ebrar, Milena, Haak, Gizem (L)


Setler: 15-25, 14-25, 19-25


Süre: 67 dakika (21', 22', 24') - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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