VakıfBank'ın yeni genel menajeri Neslihan Demir Güler oldu - Son Dakika

VakıfBank'ın yeni genel menajeri Neslihan Demir Güler oldu

VakıfBank Spor Kulübü, sarı-siyahlı takımın yeni genel menajerinin Neslihan Demir Güler olduğunu açıkladı.

VakıfBank'ın yeni genel menajeri Neslihan Demir Güler oldu, System.String[]

VakıfBank Spor Kulübü, sarı-siyahlı takımın yeni genel menajerinin Neslihan Demir Güler olduğunu açıkladı. 10 yıl aradan sonra yeniden VakıfBank ailesine katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Neslihan, "Tekrar aileme, ilk profesyonel olduğum kulübe bambaşka bir görevle geliyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. Allah utandırmasın" dedi.


Müzesinde 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi Kupası bulunan VakıfBank Spor Kulübü, genel menajerlik görevine Neslihan Demir Güler'in geldiğini açıkladı. Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-2006 yılları arasında ve 2009-2010 sezonunda sarı-siyahlı formayı giyen Neslihan, 10 yıl sonra bu sefer yönetici olarak eski ailesine katıldı.


VakıfBank'ın resmi internet sitesinden, "Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-06 ve 2009-10 sezonlarında kulübümüzün formasını giyen Türk voleybolun efsane oyuncularından 'Demir Leydi' lakaplı Neslihan Demir Güler, VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'ın Genel Menajerlik görevine getirilmiştir. VakıfBank ailesi olarak 10 yıl sonra yeniden aramıza katılan Neslihan'ın yeni görevini kutlar, takımımızla nice büyük başarılar ve kupalar kazanmasını dileriz" açıklaması yapıldı.


"İnşallah hep beraber başarılı oluruz"


Neslihan Demir Güler ise duygularını, "Tekrar VakıfBank'a, aileme, ilk profesyonel olduğum kulübe bambaşka bir görevle geliyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. Ayrılalı 10 yıl oldu. O dönemden bugüne her zaman severek takip ettiğim bir Kulüp oldu. Sevdiğim yöneticiler, antrenörler ve oyuncularla çalışacak olmak beni çok mutlu etti. Bu birlikteliğin bizi başarıya daha kolay taşıyacağını düşünüyorum" cümleleriyle ifade etti.


Ayrıca Pelin Yüce Falay'a ve VakıfBank Spor Kulübü Yönetimi'ne teşekkürlerini ileten Güler, "Burada ayrıca Pelin ablanın hakkını vermek zorundayım. Kendisi ayrılmadan önce bana her şeyi hazırladı. Hazır ve güçlü bir takımımız var. Her zaman olduğu gibi tüm kupaların talibi olacağız. İnşallah yönetici olarak da kulübüme elimden gelen yardımı yapıp, tüm kupaları kaldırırız. Bu süreçte bana destek olan Pelin ablaya, beni bu göreve layık gören Başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih ve kulübümüz yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın" dedi. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Neslihan Demir, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 04:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor VakıfBank'ın yeni genel menajeri Neslihan Demir Güler oldu - Son Dakika Spor
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