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VakıfBank, Slovenya'dan zaferle döndü

6 saat önce

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya deplasmanında Nova KBM Branik Maribor'u 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Slovenya'dan zaferle döndü, System.String[]

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya deplasmanında Nova KBM Branik Maribor'u 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar, gruptaki üçüncü maçında Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'la 17 Aralık Salı günü TSİ 18: 00'de deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Sportna Dvorana Ljudski Vrt

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)

Maribor: Stoljiljkovic, Sobocan, Bracko, Kosenina, Lorber, Pintar, Pahor (L), Milosic

VakıfBank: Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Milena, Maja, Gizem (L), Cansu, Gözde, Ebrar

Setler: 13-25, 17-25, 14-25

Süre: 61 dakika (21', 21', 19')

(İHA)

Slovenya, voleybol, Maribor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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