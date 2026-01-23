Kuzey Makedonya'da İki Camii Restore Edilecek - Son Dakika
Kuzey Makedonya'da İki Camii Restore Edilecek

Kuzey Makedonya'da İki Camii Restore Edilecek
23.01.2026 14:31
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Hacı Balaban Camisi ile Kalkandelen şehrindeki Alaca Camisi'nin restorasyonunu gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Hacı Balaban Camisi ile Kalkandelen şehrindeki Alaca Camisi'nin restorasyonunu gerçekleştirecek.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan vakıf eserlerini yaşattıkları gibi Osmanlı coğrafyasında yer alan ecdat yadigarı eserlerin restorasyonuna da önem verdiklerini belirtti.

Osmanlı geleneği olan her bir vakfiyeyi yaşatmaya özen gösterdiklerine işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

"Bu mirası unutturmamak bizlerin boynunun borcudur. Bu anlamda, gönül coğrafyamızda yer alan ülkelerdeki eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve geleceğe aynı orijinalliğiyle taşınması için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamette, Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un sonsuz desteğiyle Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz yıllarda tamamladığımız üç eserin yanı sıra bugün de iki vakıf eserini restore etmek üzere protokolümüzü imzaladık. Hayırla sonuçlanmasını diliyorum."

Aksu, "hayır hizmetleri" kapsamında üç yıldır sürdürülen vakıf iftarlarına, bu yıl ramazan ayında Kuzey Makedonya'nın da eklendiğini duyurdu.

"Camilerimizin ihyasının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği Başkanı Şakir Fetai ise Türkiye ile olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Ziyaretimizin sebebi, sizlerin bizleri daha önce ziyaret ederek onurlandırmış olmanızdır. Biz de iadeiziyarette bulunmak istedik. Samimi karşılamanız ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Osmanlı mirası eserlere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Fetai, "Allah sizlerden razı olsun. Ülkemizde gerçekleştirilecek her türlü projede sonsuz desteğinizi her zaman hissettik ve bu anlamda sizlerle her türlü projede yer alacağımızı da belirtmek isteriz. Burada imzaladığımız protokol ile iki camimizin ihyasının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşbirliği protokolünün imza törenine, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği yetkilileri de katıldı.

Kaynak: AA

