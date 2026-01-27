Vakıflar ve Seydişehir İş Birliği - Son Dakika
Vakıflar ve Seydişehir İş Birliği

Vakıflar ve Seydişehir İş Birliği
27.01.2026 15:16
Konya Vakıflar Müdürü Kılınç, Seydişehir'de projeleri görüştü; tarihi miraslar yeniden hayata geçecek.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Kılınç ve Ustaoğlu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Seydişehir Belediyesi iş birliğinde yapılması planlanan projeler hakkında görüştü.

Seydişehir'in Konya'nın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Kılınç, Muallimhane Cami Çevre Düzenlemesi Projesi ile Seyyid Harun Hamamı restorasyonuna ilişkin çalışmalar yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Seydişehir'in tarihi miraslarını ayağa kaldırmak en büyük amaçlarımızdan. Muallimhane Cami ve çevresinde gerçekleştireceğimiz çalışmayla camimizin etrafı açılacak ve daha kullanışlı hale gelecek. Yıllardır atıl durumda olan Seyyid Harun Hamamı'nı da yeniden hizmete kazandıracağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar ve Seydişehir İş Birliği - Son Dakika

16:18
SON DAKİKA: Vakıflar ve Seydişehir İş Birliği - Son Dakika
