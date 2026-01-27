Vakıflar ve Seydişehir İş Birliği

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Kılınç ve Ustaoğlu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Seydişehir Belediyesi iş birliğinde yapılması planlanan projeler hakkında görüştü.

Seydişehir'in Konya'nın önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Kılınç, Muallimhane Cami Çevre Düzenlemesi Projesi ile Seyyid Harun Hamamı restorasyonuna ilişkin çalışmalar yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Seydişehir'in tarihi miraslarını ayağa kaldırmak en büyük amaçlarımızdan. Muallimhane Cami ve çevresinde gerçekleştireceğimiz çalışmayla camimizin etrafı açılacak ve daha kullanışlı hale gelecek. Yıllardır atıl durumda olan Seyyid Harun Hamamı'nı da yeniden hizmete kazandıracağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.