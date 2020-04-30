VAKKO'nun iki mağazası 6 Mayıs'ta "pilot olarak konumlanacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi VAKKO'nun iki mağazası 6 Mayıs'ta 'pilot olarak konumlanacak' - Son Dakika Ekonomi

VAKKO'nun iki mağazası 6 Mayıs'ta "pilot olarak konumlanacak"

6 saat önce

VAKKO Nişantaşı ve Suadiye mağazaları, 6 Mayıs'tan itibaren pilot mağaza olarak özel konumlanacak.

VAKKO'nun iki mağazası 6 Mayıs'ta

VAKKO Nişantaşı ve Suadiye mağazaları, 6 Mayıs'tan itibaren pilot mağaza olarak özel konumlanacak.

VAKOO'dan yapılan açıklamaya göre, "amaç etap etap, kontrollü olarak ve Vakko Dostlarına azami güven ortamı yaratarak hizmet vermek."

Azıklamada, "6 Mayıs'tan itibaren iki lokasyondaki mağazalar her gün yeniden açılmadan önce antiviral, antibakteriyel, antifungal, doğa dostu olan ve henüz sadece bazı hastanelerde bulunan 'Nano Teknolojik Antimic Sistemi' ile dezenfekte edilecek ve dönemsel olarak RLU (Relative Lights Units) kontrolleri yapılacak" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Antimic sistemi ile dezenfektasyon periyodik olarak tekrarlanacak. Her gün mağazalarda UV lamba teknolojisi ile tüm departmanlar dezenfekte edilecek. Mağaza girişlerimizde ve tüm reyonlarımızda sıvı el dezenfektanları ve yüzde 80 alkollü Vakko Eau de Cologne'larımız kullanıma sunulacak. Tüm deneme kabinleri, her servis sonrası UV lamba teknolojisi ile dezenfekte edilerek yeni servise hazırlanacak, denenen ürünler de dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak. VAKKO yönetiminin pilot olarak konumlandıracağı 2 mağaza, diğerleri açılana kadar alınacak tüm önlemlerin kontrollü bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak. Özel hizmet lokasyonu olan VAKKO Nişantaşı ve Suadiye mağazaları, hediye danışmanlığı, kişisel alışveriş danışmanlığı ve özel dikim hizmetleri sağlayacak. VAKKO Dostları mağazaya randevuyla gelerek ya da satış danışmanına bağlanarak istediği ürünü görebilecek, koleksiyonu online olarak inceleyebilecek, satın alabilecek ya da Vakko şıklığı ile hediye edebilecek. Kullanılan uygulamalar sayesinde kasasız mağazacılıkla ödeme yapılabilecek."

Bu hizmetlerin uzun bir süredir en yeni sistemlerin uygulamaya dahil edildiği VAKKO online alışveriş sitesi ve aplikasyon ile 7 gün 24 saat alınabileceğini anlatan VAKKO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, "Haziran ayına kadar yenilenerek hizmete girecek olan bu çalışmalar VAKKO dostlarına online alışverişin çok ötesinde; kullanıcının tercihlerine göre ona ürün sunma, anında servis veren fonksiyonlar getirecek ve elektronik ortama insan ruhu ve dokunuşu katmak üzere danışman satış personeli bulunacak" dedi.

Salgın hastalık karşısında çeşitli senaryolara hazırlandıklarını söyleyen VAKKO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, "VAKKO'nun tüm mağazaları, genel merkezi ve üretim merkezi uzman ekipler tarafından Şubat ayında nanoteknoloji kullanarak dezenfekte edildi" dedi ve ekledi:

"İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından üretim merkezi ve online dışındaki ekiplerin evden çalışması kararını aldık.

"Koronavirüsün yaygınlaşmasını engelleyecek unsurları göz önünde bulundurarak, yine aynı hafta önemli bir refleks geliştirerek mağazalarını kapatan ilk markalar arasında yer aldık ve VAKKO mağazalarının faaliyetlerine 19 Mart'ta ara verdik.

"Salgınla mücadelenin en sıcak zamanları olan 31 Mart'ta VAKKO Üretim Merkezi'ni Sağlık Bakanlığı'na tahsis ederek cerrahi maske üretimi yapmaya başladık.

"Sadece gönüllü olan çalışanların yer aldığı ekip, sterilize edilmiş bir ortamda vardiyalı bir şekilde maske üretimine başladı."


Nişantaşı, Pilot, Vakko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 04:38 Kaynak: DHA


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