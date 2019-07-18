Vali Akbıyık, cami ve inşaatları denetledi

Hakkari
Valisi İdris Akbıyık, yapımı devam eden cami, öğretmen evi ve okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, farklı mahallelerde yapımları süren 5 katlı ve 24 derslikli Sermaye Piyasası Kurulu
İlk ve Ortaokulu, 3 katlı ve 24 derslikli Spor
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Toto Anadolu Lisesi
, 8 katlı ve 152 kişi kapasiteli öğretmen evi ile aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadetini yerine getirebileceği 3 katlı ve 2 minareli Ulu Camii inşaatlarında denetlemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.
İncelemelerde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür
, Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz
de hazır bulundu. - HAKKARİ