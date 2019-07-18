Son Dakika Haberleri: Vali Akbıyık, cami ve inşaatları denetledi
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Vali Akbıyık, cami ve inşaatları denetledi

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yapımı devam eden cami, öğretmen evi ve okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, cami ve inşaatları denetledi, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yapımı devam eden cami, öğretmen evi ve okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, farklı mahallelerde yapımları süren 5 katlı ve 24 derslikli Sermaye Piyasası Kurulu İlk ve Ortaokulu, 3 katlı ve 24 derslikli Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Anadolu Lisesi, 8 katlı ve 152 kişi kapasiteli öğretmen evi ile aynı anda 2 bin 500 kişinin ibadetini yerine getirebileceği 3 katlı ve 2 minareli Ulu Camii inşaatlarında denetlemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Çevre ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Mahmut Aksular ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz de hazır bulundu. - HAKKARİ
Sermaye Piyasası Kurulu, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
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