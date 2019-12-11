Vali Akbıyık'tan Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akbıyık'tan Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellilere ziyaret - Son Dakika

Vali Akbıyık'tan Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellilere ziyaret

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellileri ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellilere ziyaret, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kur'an-ı Kerim öğrenen işitme engellileri ziyaret etti.


Vali Akbıyık, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ile müftülük tarafından Belediye Camisinde işitme engellilere yönelik açılan Kur'an kursunu ziyaret etti.


İşitme engelliler işaret dili ile kendilerini Vali Akbıyık'a tanıtarak, öğrendikleri Kur'an-ı Kerim ve ayetleri okudular.


Belediye Camii İmam Hatibi Yasin Aşkan, Vali Akbıyık'a kurs çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Vali Akbıyık, şu ana kadar 8 işitme engelliye Kur'an-ı Kerim öğreten Aşkan'a teşekkür ederek, daha çok işitme engelinin kursa teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.


İl Müftüsü Faruk Gürbüz ise, birçok camide Kur'an kursları açtıklarını belirterek, işitme engellilere yönelik ise sadece bu kursun olduğunu söyledi.


Belediye Camii İmam Hatibi Yasin Aşkan, işitme engellilere yönelik her sene müftülük bünyesinde kursların açıldığını belirterek, "Kur'an-ı bitirip hatmedenler her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından umre ile ödüllendiriliyor. İşaret dili ile Kur'an ve dini bilgiler öğretiyoruz. Bu sene Kur'an-ı hatmeden Davut Çetin adlı öğrenciyi de başarısından dolayı umreye uğurlayacağız" dedi. - HAKKARİ

Faruk Gürbüz, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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