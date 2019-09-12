Son Dakika Haberleri: Vali Akın, Kırşehirlileri Ahilik Kutlamaları etkinliklerine katılmaya davet etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Akın, Kırşehirlileri Ahilik Kutlamaları etkinliklerine katılmaya davet etti

15 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahilik geleneğini yaşatmak ve kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi anmak amacıyla bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. Ahilik Haftası Kutlamalarına Kırşehirlileri davet etti.

Vali Akın, Kırşehirlileri Ahilik Kutlamaları etkinliklerine katılmaya davet etti, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahilik geleneğini yaşatmak ve kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi anmak amacıyla bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. Ahilik Haftası Kutlamalarına Kırşehirlileri davet etti.


Ahilik Haftası dolayısıyla açıklama yapan Vali Akın; "Kırşehir merkez olmak üzere ülkemiz genelinde kutlanan Ahilik Haftasının 32.'sini bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Anadolu insanının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu kültürü tanıtmak için, ev sahibi olmanın bilinci ile etkinliklere katılarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içinde olacağız"dedi.


Kırşehir'de gerçekleştirilecek etkinliklerin Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu'nca hazırlanmakta olduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, "Her sene olduğu gibi yine ilçelerimizi de kapsayacak şekilde güzel bir program hazırlandı. Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz, TOBB, TESK, TESKOMB ve esnaf teşkilatlarımızın yanı sıra ilimizdeki tüm kurumların katılımı ile düzenlenen etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleşmesi için gayret göstereceğiz. Ahilik geleneğimize sahip çıkmak ve Kırşehir'imizin adını duyurmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle, Ahilik kültürüne yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası kutlamalarımıza tüm halkımızı davet ediyorum"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Ahilik Haftası, Kırşehir, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı
Türkiye'den, Netanyahu'nun 'Ürdün Vadisi' açıklamasına sert tepki: Kabul edilemez El Kaide'den 11 Eylül'ün yıl dönümünde ABD, Avrupa, İsrail ve Rusya'ya tehdit Günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:38:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Akın, Kırşehirlileri Ahilik Kutlamaları etkinliklerine katılmaya davet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]