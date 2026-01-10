Vali Akkoyun'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında, gazetecilik mesleğinin vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunun doğru haber alma ihtiyacını toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde, insani değerlere duyarlılık göstererek karşıladıklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mesleklerini yerine getirirken doğruluk ve adalet konusunda gösterdikleri ilkeli ve tavizsiz duruşları, basın mensuplarımıza olan güveni arttırdığı gibi demokrasimizin güçlenmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Bilginin yayılma hızının artması ve gelişen teknoloji ile birlikte geleneksel haberciliğin yanında internet gazeteciliği ve sosyal medya gibi yeni mecralarda da bu ilkeli, objektif ve tavizsiz duruşun muhafaza edilmesi çok önemlidir. Ülkemizin genelinde ve Mardin'imizde özveri ve gayretle çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."