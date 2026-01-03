Vali Aktaş\'tan Karahan Kur\'an Kursu\'na Ziyaret

Uşak Valisi Naci Aktaş, Karahan Kur'an Kursu'nda öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Karahan Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek kursiyer öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aktaş, çocuklarla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Kurs öğreticilerinin yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi alan Vali Aktaş, özveriyle görev yapan hocalara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - UŞAK