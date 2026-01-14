Vali Aktaş'tan Miraç Kandili Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Miraç Kandili'nin merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı üç aylar içerisindeki müstesna bir gün olduğunu bildirdi.

Miraç Kandili'nin, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna kabul edildiği kutlu yolculuğun adı olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığı ve toplumları yücelten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinciyle her türlü kötülüklerden arınma, yüce mertebelere ulaşma azminin yoğun yaşandığı bu Miraç gecesinde içtenlikle yapılan her dua kendimizi bulma ve bilmenin en güzel yollarından biridir. Bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi, dayanışmamızı daha güçlü hale getirmesi temennisiyle Kocaelili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin rahmet, bereket ve huzur getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum."