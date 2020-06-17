Vali Ali Mantı'dan Aksaraylılara veda mesajı - Son Dakika

Aksaray Valisi Ali Mantı, "Aksaray'da görev yapmanın mutluluğunu, sevincini ve hizmet etmenin gururunu ailemle birlikte her zaman şerefle taşıyacağım." ifadesini kullandı.

Mantı, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanması üzerine mesaj yayımlayarak Aksaraylılara veda etti.

Veda mesajında Mantı, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışından hareketle tüm kamu görevlileri, yerel yönetimler ve Aksaray halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde vazifelerini yerine getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Çalışmaları yürütürken kanun ve hukuk çerçevesinde, vatandaşın yerine kendilerini koyduklarını, problemlerin çözümünde sonuç odaklı davrandıklarını vurgulayan Mantı, şunları kaydetti:

"Görevin ve işin hakkının verilmesine, karşılıklı saygı, iş birliği ve koordinasyon içerisinde hizmet etmeye, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın buna kolay ve çabuk bir şekilde erişmesi yönünde büyük bir gayret ve samimiyetle çalıştık. Aksaray'da güzel dostlarla tanıştık ve dostluklar edindim. Aksaray'da görev yapmanın mutluluğunu, sevincini ve hizmet etmenin gururunu ailemle birlikte her zaman şerefle taşıyacağım.

Bu vesile ile şahsıma Aksaray'da vali olarak hizmet etme imkanını veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Aksaray'da bulunduğum süre içerisinde çalışmalarımda bana yardımcı olan milletvekillerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma, askeri erkana, vali yardımcıları ve kaymakamlarımıza, kıymetli yargı mensuplarımıza, yerel yönetimlerimize, üniversitemizin kıymetli mensuplarına, il müdürlüklerimize, sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına, muhtarlarımıza, siyasi parti il ve ilçe teşkilatlarına, yerel basın mensuplarımıza ve tüm Aksaraylı hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah'a emanet olunuz."