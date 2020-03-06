Vali Ali Mantı, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ali Mantı, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı - Son Dakika

Vali Ali Mantı, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı

7 saat önce

Aksaray Valisi Ali Mantı, İl Genel Meclisinin Mart ayı olağan toplantısına katılarak kentin sorunları ile ilgili Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ve İl Genel Meclis Üyeleri ile istişarede bulundu.

Vali Ali Mantı, İl Genel Meclisi toplantısına katıldı, System.String[]

Aksaray Valisi Ali Mantı, İl Genel Meclisinin Mart ayı olağan toplantısına katılarak kentin sorunları ile ilgili Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ve İl Genel Meclis Üyeleri ile istişarede bulundu.


İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Ali Mantı, meclisin birlik beraberlik ruhu ile Aksaray'ın yararına güzel işler yapmak için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Aksaray'da yapılacak yatırım ve hizmetlerin karar organı olan meclisin, mevcut bütçe imkanları dahilinde önceliklerin tespitini yaparak bir plan dahilinde yürütülmesine özen gösterdiğini, bu yaklaşımın çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Ali Mantı, "İnsanın olduğu yerde ihtiyaçlar bitmez. Bu noktada hepimiz şehrimize, insanımıza en iyi hizmetin verilmesini sağlama sorumluluğu içerisinde hareket ederek gayret gösteriyoruz. Hepimiz bu ülke ve milletin bir ferdiyiz. Toplumun selameti için iyi işleri çoğaltmaya, elimizden gelenin en iyisini hep beraber yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AKSARAY

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
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