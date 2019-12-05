Vali Ali Mantı, özel çocuklarla oyun havası eşliğinde oynadı

Aksaray Valisi Ali Mantı, ziyaret ettiği Özel Eğitim Ortaokulunda öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda, çeşitli gösteriler sunan öğrencilerin eğitim gördükleri okula daveti üzerine bugün eşi Işıl Mantı ile Aksaray Özel Eğitim Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Murat Keskin'den bilgi alan Vali Ali Mantı, normal eğitim öğretim ortamlarından yararlanamayan, hafif düzeyde zihinsel engelli bireylerin temel akademik eğitimlerini sağlamak üzere eğitim programlarının uygulandığı okulda eğitim gören özel çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Müzik dinletisi programı sunan özel çocukları izleyen Vali Ali Mantı, özel çocukların oyun havası eşliğinde oynamaya başlayarak kendisini de piste davet etmeleri üzerine piste çıkarak özel çocuklarla birlikte hüdayda oynadı.

Vali Ali Mantı ve çocukların oyun havası eşliğinde oyunlarına Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da eşlik etti.