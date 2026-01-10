Vali Aslan'dan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Aslan'dan Gazeteciler Günü Kutlaması

10.01.2026 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilerin önemini vurgulayarak 10 Ocak'ı kutladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aslan, mesajında, günümüzde teknolojinin geliştiğine ve bilgi paylaşımı yapılan dijital mecraların sayısının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Buna paralel dezenformasyonda yaşanan artış, milletin aydınlık yüzü olan, okuyan, araştıran, dikkatle ve insan haklarına saygılı şekilde mesleklerini icra eden basın mensuplarımızın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Toplumun vicdanı olan basın mensuplarımızın, demokrasimizin güçlenmesinde, birlik ve beraberliğimizin korunmasında, toplumsal barış, adalet, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir payı bulunmaktadır."

Aslan, Düzce'de özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, olayları tarafsız değerlendirebilen, objektif ve ilkeli habercilik anlayışıyla emek veren basın mensuplarının, şehrin sesi olduğunu ve her alanda gelişimine büyük özveriyle katkı sağladığını vurguladı.

Valiliğin yürüttüğü tüm çalışmalarda basından büyük destek aldıklarını aktaran Aslan, "Basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ebediyete irtihal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Selçuk Aslan, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Aslan'dan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:12:15. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Aslan'dan Gazeteciler Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.