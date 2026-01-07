Vali ve Kamu Görevi Değişiklikleri

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 7 vali merkeze çekilirken, 19 ilde valiler arasında görev değişikliği yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında ve bakanlıklarda görev değişiklikleri gerçekleşti. Yapılan görev değişiklikleri şu şekilde;

19 VALİLİKTE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi.

Kararname kapsamında Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan Valiliğine, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliğine, Niğde Valisi Cahit Çelik Bingöl Valiliğine, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun Valiliğine atandı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek Karaman Valiliğine, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Yalova Valiliğine, Kilis Valisi Tahir Şahin Trabzon Valiliğine, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Düzce Valiliğine görevlendirildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliğine, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Eskişehir Valiliğine, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger Denizli Valiliğine, Karabük Valisi Mustafa Yavuz Adana Valiliğine atandı. Çankaya Kaymakamı Murat Duru Aksaray Valisi olurken, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı Kilis Valiliğine getirildi.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay Karabük Valiliğine atandı. Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe Niğde Valiliğine, Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş Çankırı Valiliğine, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ise Ağrı Valiliğine görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı. İzmir İl Müdürlüğüne, Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın İl Müdürlüğüne, Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu, atandı. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişi Ersoy İşleyen, kazanılmış hak aylık derecesine uygun olarak Başmüfettişliğe atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Ticaret Bakanlığı, Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Malatya Ticaret il Müdürü Ahmet Demirbağ, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki görevden alındı.

Amasya Ticaret İl Müdürlüğüne Cihan Özbakır, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne Hüseyin Yücel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğüne Burhan Kahraman, İzmir Ticaret il Müdürlüğüne, Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı Ergünen, Karabük Ticaret il Müdürlüğüne Gamze Aydın, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne İbrahim İriş, Şanlıurfa Ticaret il Müdürlüğüne İbrahim Akbaş, Tunceli Ticaret iI Müdürlüğüne Kayahan Topal atandı.