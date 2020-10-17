Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi - Son Dakika

Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi

17.10.2020 11:16
Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Akçakoca'da yaz aylarında meydana gelen asayiş olaylarını inceledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Akçakoca'da yaz aylarında meydana gelen asayiş olaylarını inceledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Korona virüs denetimleri gerçekleştirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gitti. Burada ilçe genelinde ilçe protokolü ile denetim gerçekleştirmesinin ardından Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Akçakoca'nın asayiş rapolarını inceledi. Kurumların sorumluluk alanlarında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Cevdet Atay, denetim defterlerini de imzaladı. Ayrıca yaz aylarında ilçede meydana gelen asayiş olayları hakkında da bilgiler alan Vali Atay, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti. - DÜZCE

Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi
Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi
Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi
Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi

Emniyet Müdürlüğü, Akçakoca, Asayiş, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi - Son Dakika

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