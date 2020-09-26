Vali Atay tarihi Ceneviz Kale yolu asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Vali Atay tarihi Ceneviz Kale yolu asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Ceneviz Kalesi yolunda İl Özel İdaresi ve Akçakoca Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmasını Vali Cevdet Atay yerinde inceledi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Ceneviz Kalesi yolunda İl Özel İdaresi ve Akçakoca Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmasını Vali Cevdet Atay yerinde inceledi.
Vali Atay, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından Ceneviz Kalesi yolunda yapımına devam edilen 1300 metrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.
Vali Atay'a, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen de eşlik etti.
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