Vali Atik; "Gaziler, şanlı tarihimizin yaşayan anıtlarıdır" - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ali Fuat Atik, "Gazilerimiz var oldukça devletimizin birliği ve bütünlüğü her daim baki kalmaya devam edecektir" dedi.

Vali Ali Fuat Atik, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Atik, mesajında; "Vatan için can verme şuuruyla yola çıkıp şehadeti göze alan, nasibine de yaşarken alınabilecek en büyük paye; 'Gazilik' unvanını taşımaya hak kazanan şanlı tarihimizin yaşayan anıtları, gazilerimizin 'Gaziler Günü'nü sevgi ve hürmetle anmanın büyük gururu içesindeyiz. Ülkemizin medarı iftiharı, milletimizin bağımsız olma şuurunu 'iri tutan en büyük efsanelerimiz olan siz kıymetli gazilerimiz var oldukça, devletimizin birliği ve bütünlüğü her daim baki kalmaya devam edecektir. Gücünü şanlı tarihindeki birlik ve beraberlik bilincinden alan milletimizin, geçmişten geleceğe ulvi değerler etrafında oluşturduğu kenetlenme ile her türlü badireyi aştığı gibi bundan sonra da karşılaşabileceği tüm olumsuzlukları bu bilinç ve kararlıkla olduğu sürece en doğru şekilde aşacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Gazilik, nesiller boyu taşınacak en büyük onurdur" diyen Vali Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin bekasını, korumak ve bu cennet vatanı savunmak adına en güç koşullar altında canlarını ortaya koyan, sonsuzluk yolculuğuna çıkmış Kahraman Gazilerimizi ve Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. "Vatan sevdası ile bu topraklar için şahadete niyet ettik, Gazilikle onurlandık." diyen toprağı vatan, bizi ulus yapan, ülkemizin sönmeyen meşaleleri kıymetli Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Saygı ve minnetle" - DENİZLİ