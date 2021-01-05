Vali Aydoğdu: "Aksaray'ın derdi ve sıkıntısı kalmasın" - Son Dakika

Vali Aydoğdu: "Aksaray'ın derdi ve sıkıntısı kalmasın"

05.01.2021 13:09
Vali Aydoğdu:

Aksaray'da yardıma muhtaç insanların dert ve sıkıntılarını çözmek amacıyla Aksaray Valiliği tarafından geliştirilen "Hızır Aksaray Projesi" yapılan tanıtımla faaliyete geçti.

Aksaray'da yardıma muhtaç insanların dert ve sıkıntılarını çözmek amacıyla Aksaray Valiliği tarafından geliştirilen "Hızır Aksaray Projesi" yapılan tanıtımla faaliyete geçti. Vali Hamza Aydoğdu, "Bugün aç açıkta, soğukta bir vatandaş varsa onun vebali bizim üzerimizedir" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürleri katıldı. "Hızır Aksaray Projesi burada yapılan sunumla daire müdürlerine tanıtılırken, yapılacak olan çalışmalarda tüm resmi kurum ve kuruluşların bu projede görev alacağı bildirildi. Proje kapsamında görev alan ekipler yetimler, ihtiyaç sahipleri, yaşlılar, engeli olan özel çocuklar, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm vatandaşları ziyaret edecek. Ziyaretlerde derdi, problemi olan vatandaşların sorunları, Aksaray Valiliği tarafından oluşturulan ve tüm resmi kurum ile kuruluşların online olarak bulunduğu merkezi sistemde paylaşılacak. Problem veya sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kurum hemen devreye girecek ve sorunun çözümünü sağlayacak.

"Devletin şefkatli, merhametli yüzünü vatandaşlarımıza hissettirmemiz gerekiyor"

Projeyle açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, birlik ve beraberlik içerisinde projenin yürütüleceğine dikkat çekerek, "Aksaray'ın inşallah derdi ve sıkıntısı kalmasın diyoruz. Biz aynı zamanda devletin şefkatli, merhametli yüzünü de bütün vatandaşlarımıza hissettirmemiz gerekiyor. Bu sözde olmuyor, eylemle oluyor. Şunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Bugün aç açıkta, soğukta bir vatandaş varsa onun vebali bizim üzerimizedir. Bu sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Bu sadece bizim gayretimizle olacak bir iş değil, sizleri de, bütün Aksaraylıların da birlik ve beraberlik içinde birbirimize bunları göstererek, yön vererek bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın problemlerini çözeceğiz"

Proje kapsamında deneme çalışmalarının uygulamalı olarak yapıldığını dile getiren Aydoğdu, "Hızır Aksaray Projesi, bu projeyle ilgili pilot uygulamasını 1 ay önce yapmıştı arkadaşlarımız. Şehit ve gazi yakınlarını ziyaret edip onların problemlerini not almışlardı ve o problemleri çözmeye çalışmıştık. Teknolojinin imkanlarından da faydalanarak Hızır Aksaray Projesini bir portal üzerinde yapmaya karar verdik" dedi.

"Problemlerin çözümü 5 günde sağlanacak"

Proje kapsamında hızır elçilerinin yetim, ihtiyaç sahibi, engelli aileler, engelli çocuklar, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret edeceğini kaydeden Vali Aydoğdu, "Hızır elçilerimiz ziyaret esnasında sohbet ettikten sonra bir problemleri varsa hemen hızlı bir şekilde anlık portal üzerine aktaracaklar. Aynı anda bütün kurumlarımız buraya entegre olduğu için problemler kurumlarımıza gidecek ve 5 gün içerisinde bu insanlarımızın, vatandaşlarımızın problemlerini çözeceğiz. Bunu da biz bir merkezden 'Çözülen Problemler', 'Tıkanan Problemler' gibi hepsini görmüş olacağız. Böylece Aksaray'da bu dokunmadığımız, problemini dinlemediğimiz bir vatandaşımız kalmayacak inşallah. Bizim buradaki amacımız hakikaten bu zor günlerde evinde problemi olan, derdi olan bütün vatandaşlarımıza valilik ve diğer kamu kurumları olarak ulaşmak ve onların dertleriyle hemdert olmak" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Vali Aydoğdu: Aksaray'ın derdi ve sıkıntısı kalmasın
Vali Aydoğdu: Aksaray'ın derdi ve sıkıntısı kalmasın
Vali Aydoğdu: Aksaray'ın derdi ve sıkıntısı kalmasın
Vali Aydoğdu: Aksaray'ın derdi ve sıkıntısı kalmasın

Aksaray Valiliği, Cengiz Aydoğdu, Aksaray, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Aydoğdu: 'Aksaray'ın derdi ve sıkıntısı kalmasın' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi         
12:34
Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi         
12:26
Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi         
12:11
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu         
11:07
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları         
10:02
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar 2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar         
08:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 13:18:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Aydoğdu: "Aksaray'ın derdi ve sıkıntısı kalmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei