Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Dinçer, İl Genel Meclisini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Dinçer, İl Genel Meclisini ziyaret etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile İl Genel Meclisini ziyaret ederek, Meclisin eylül ayı olağan toplantısına katıldı.

Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Dinçer, İl Genel Meclisini ziyaret etti, System.String[]

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile İl Genel Meclisini ziyaret ederek, Meclisin eylül ayı olağan toplantısına katıldı.

Vali Aydoğdu el birliği içerisinde Aksaray'ın sorunlarının çözümüne gayret göstereceklerini belirterek; "İl Genel Meclisi bizim ailemiz, Aksaray da en sevindirici olan belediyemiz, valiliğimiz milletvekillerimiz il başkanlarımız ve meclis üyelerimizle hep beraber bir ekip havası oluşmuştur." dedi.

Valilik ve belediye iş birliğinde Aksaray için önemli projeleri çalıştıklarını hazırlıkları tamamlanan birçok projenin yakın zamanda hizmete alınacağını kaydeden Vali Aydoğdu, "Belediye başkanımız ile beraber Aksaray'da kırılma noktası olacak; İl Genel Meclisimizin de karar verdiği güzel bir şey yapıyoruz. Ne yaparsanız yapın marka değeriniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. 'Aşıklı Organik Market'in kurulması yönünde İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisinden kararlar geçti. Belediyenin yanındaki boşluk alan kurulan şirkete tahsis edildi. Belediyemiz burada hazırlanan tip projesini bitirdi. Aşıklı Organik marketi açtığımızda burada ürünlerimizi marketing yaparak marka değeri ile tescilleyip satmaya başlayacağız. Burada 6-7 ay sonra Aksaray'ın neyi var? dendiğinde marketteki her şey Aksaray'ın dediğinizde iş biter." dedi.

- El birliği ile gönül birliği ile Aksaray'a daha güzel hizmetler yapmak için çalışıyoruz

Vali Aydoğdu İl Genel Meclis üyelerine "Hep güzelliklerin iyiliklerin yanında oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Hepimiz bir gün buralardan gideceğiz geriye sadece hikayelerimiz kalıyor. Bunun dışında bir şey kalmıyor. Onun için el birliği ile gönül birliği ile Aksaray'a daha güzel hizmetler yapmak için çalışıyoruz. 3 Ay içinde neler yaptık daha neler yapacağız bu konuda sizlerle konuşacağız Allah Aksaray için hep birlikte güzel hayırlı işler yapmayı nasip etsin." dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yaptığı konuşmasında Kovid sürecine rağmen Aksaray İl Genel Meclisinin fedakar ve hummalı çalışmaları ile Aksaray'ın daha da bir ivme kazandığını söyledi.

Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak Aksaray'ın menfaatine, hayrına olacak tüm işlerde il genel meclisi, özel idaresi ile ortak hareket etmeye hazır olduklarını zaten ortak hareket ettiklerini ifade ederek, "Sayın Valimizi de katmış olduğu ivme ile yerelde ve merkezde Aksaray Belediyesi olarak yapılacak iş birliğine her zaman hazırız. İl Genel Meclisimize çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti.

Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Yüksel Çelik'e hayırlı olsun dileğinde bulunarak, Ak Parti ve MHP grubu olarak 23 İl Genel Meclisi Üyesi ile şehrin sorunlarının giderilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Cengiz Aydoğdu, Hamza Aydoğdu, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Dinçer, İl Genel Meclisini ziyaret etti - Son Dakika

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