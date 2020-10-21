Vali Aydoğdu, kitap değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Vali Aydoğdu, kitap değerlendirme toplantısına katıldı

21.10.2020 11:23
Vali Aydoğdu, kitap değerlendirme toplantısına katıldı, System.String[]

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, farklı meslek grubundaki kadınların bir araya gelmesi ile oluşturulan kitap kulübünün ekim ayı kitap değerlendirme toplantısına katıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, farklı meslek grubundaki kadınların bir araya gelmesi ile oluşturulan kitap kulübünün ekim ayı kitap değerlendirme toplantısına katıldı.

Kent merkezindeki bir kafede düzenlenen etkinlikte açıklama yapan Aydoğdu, öğretim üyeleri, eczacı, avukat ve mimarlardan oluşan kitap kulübü üyelerini tebrik etti.

Kitap kulübünün çok anlamlı bir oluşum olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Aksaray'da bu türde bir farkındalık girişimi olması mutluluk verici. Kulüp tarafından düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerini önemsiyoruz. Aksaray'ın her alanda gelişimi için çaba sarf edeceğiz. Bu manada yapılan her türlü çalışmayı destekliyoruz." diye konuştu.

Kulüp oluşumu ve çalışmaları hakkında bilgi veren Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Hasret Kumcu ise 2017'de oluşturdukları kitap kulübü ile bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Kitap, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Aydoğdu, kitap değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

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