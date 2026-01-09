Vali Aygöl, Halk Günü Toplantısında Vatandaşları Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Aygöl, Halk Günü Toplantısında Vatandaşları Dinledi

Vali Aygöl, Halk Günü Toplantısında Vatandaşları Dinledi
09.01.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm talimatı verdi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Halk Günü kapsamında Valilik makamında vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunları dinledi, iletilen taleplerin çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda düzenlenen "Halk Günü" buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleştirilen programda 43 vatandaşla tek tek görüşen Vali Aygöl, vatandaşların ilettiği talep, sorun ve önerileri dikkatle dinledi. Görüşmeler sırasında aktarılan konuların hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kurum ve birim amirlerine gerekli talimatları veren Aygöl, kamu hizmetlerinde erişilebilirlik ve doğrudan iletişimin önemine vurgu yaptı. Halk Günü buluşmalarının, vatandaşlarla devlet arasındaki bağı güçlendirdiğini belirten Vali Aygöl, iletilen tüm taleplerin titizlikle değerlendirileceğini ve çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aygöl, Halk Günü Toplantısında Vatandaşları Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:38:16. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Aygöl, Halk Günü Toplantısında Vatandaşları Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.