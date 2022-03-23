Vali Ayhan, sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuğu ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Ayhan, sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuğu ziyaret etti

23.03.2022 09:38
Vali Ayhan, sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuğu ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulubaran Kalemköy'ü evinde ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulubaran Kalemköy'ü evinde ziyaret etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta sahipsiz köpeğin havlamasından korkarak yola fırlayan ve bu sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Kalemköy'ün tedavisi evinde sürüyor.

Kalemköy'ü ziyaret eden Ayhan, çocuğa ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu belirten Ayhan, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da katıldı.

Olay

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta kendisine havlayan sahipsiz köpekten kaçan Celal Bayar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ulubaran Kalemköy'e, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarpmış, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

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Salih Ayhan, Sivas, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Ayhan, sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuğu ziyaret etti - Son Dakika


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