Son Dakika Haberleri: Vali Bektaş Zesob'ta İncelemelerde Bulundu

Vali Bektaş Zesob'ta İncelemelerde Bulundu

6 dakika önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İşletmeler Üstü Eğitim Merkezinde (ZESOB) incelemelerde bulundu.

Vali Bektaş Zesob'ta İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İşletmeler Üstü Eğitim Merkezinde (ZESOB) incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 1990 yılında MEKSA Vakfı tarafından kurulan 2000 yılında bir protokolle Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı, TSO, İl Özel İdaresi ile 7 Meslek Odasının ortağı olduğu Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İşletmeler üstü Eğitim Merkezinde (ZESOB) incelemelerde bulundu. İncelemelere TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun katıldı.

Mesleki Eğitim ve yeni teknoloji konularında hizmet vermenin yanı sıra çeşitli maden makinaları üretimi iyileştirme ve tamiratları yapan merkezdeki atölyeleri tek tek gezen Vali BEKTAŞ çalışanlarla sohbet ederek Merkez Müdürü Soner Kabasakal'dan bilgi aldı. Vali Bektaş, merkezin daha da gelişmesi yönündeki, bilgi, tecrübe, görüş ve önerilerini yetkililerle paylaştı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

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