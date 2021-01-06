Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı - Son Dakika

Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı

06.01.2021 15:02
Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Motokros Şampiyonası'nın resmi oyunu MXGP 2020'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Motokros Şampiyonası'nın resmi oyunu MXGP 2020'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan, Afyonkarahisar'ın Motor Sporları Pisti'nin de yer aldığı MXGP 2020'yi oynadı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde en iyi teknik altyapı ödülünü alan ve dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar, 2021 Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor. MXGP Resmi Motokros video oyunu farklı dillerde oynanabiliyor. Oyunda 2018 ve 2019 yıllarında ödül alan ve dünyanın en iyi pisti seçilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin bütün özellikleri yer alıyor. Online platformlarda da yer alan oyun, milyonlarca kişinin karşılıklı rekabet etmesine de imkan sağlıyor.

"Her 10 kişiden 4'ü bu oyunu oynuyor"

MXGP 2020'nin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) AS Başkanı Mahmut Nedim Akülke ise dünya genelinde 3 milyardan fazla oyuncu sayısının olması nedeniyle bu alanın büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Akülke şöyle devam etti:

"Her 10 kişiden 4'ü video oyunu oynuyor. İnsanlar için video oyunları artık bir ana eğlence aracı haline geldi. Salgın nedeniyle hayatın dijitalleşmesi eğlence araçlarının daha da yayılmasını sağlıyor. Biz de marka organizasyonumuz MXGP Türkiye ile hem Afyonkarahisar'ı hem de ülkemizi oyun dünyasına taşıdık. Dünyanın her hangi bir yerinden MXGP Afyon oyununa online olarak giren kişi hem şehri hem de spor tesisimizi tanıyıp oynayabilecek. Dünyanın en iyi pistleri arasına seçilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi böylece herkesin deneyimleyebileciği bir imkana sahip oldu. Artık gençler ve bu spora meraklı olanlar birebir aynı özelliklerin yer aldığı pistte önce oyun oynayıp daha sonra motosikletiyle pistimizi tecrübe edebilecek."

"Tek dileğimiz Covid hadisesinden kurtulmak"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, "2018 ve 2019 yıllarında Dünya Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayakları gerçekleştirilmişti. Meydan olarak saha olarak Dünya'nın en iyi pist ödülünü aldı. 2019 yılında 2018 yılından daha iyi bir organizasyon gerçekleştirerek motorsporunu seven insanları Afyonkarahisar'da buluşturduk. 2020 yılında yapmayı düşündüğümüz bu organizasyon, korona virüs hadisesinden dolayı ötelemek mecburiyetinde kaldık. Bu sene inşallah geride kalan yıllara nazaran çok daha iyi bir organizasyon yapacağız. Tek dileğimiz Allah'ın izniyle COVİD hadisesinden kurtulmamız" dedi.

2020 yılında çok büyük hayalleri olduğunu ancak korona virüs dolayısıyla bunları gerçekleştiremediklerini vuruglayan Başkan Zeybek, "Meydanı çok aktif kullanmayı düşünüyorduk ama meydanda planladığımız organizasyonları da ötelemek zorunda kaldık. İnşallah bu sene yapacağımız organizasyon neredeyse bir festival havasında yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda iki günle sınırlıydı, bu seneki organizasyon 5 gün olacak" diye konuştu.

"Bu şehir hızını aldı gidiyor"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de, Afyonkarahisar'ı sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünyada bilenen şehir haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Motokros Şampiyonası'nın yanında şehrimizin UNESCO tescilli Gastronomi ünvanını almasıyla birlikte özgüvenimiz tam. Kendimize güveniyoruz, bu şehri Belediye Başkanımızla, Belediyemizle birlikte marka şehir haline mutlaka ve mutlaka getireceğiz. Çıtayı yükseltiyoruz, Afyonkarahisar'ı sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünyada bilenen şehir haline getirmek sizlere sözümüz olsun. Bunu başaracağız. En azından başarmak için gece gündüz çalışacağız. 2011'i milat olarak kabul ediyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Motorkrosun özellikle 2020'de düzenlenmesi için çok istekliydi. Özellikle belediyemiz bu işi sırtlanmış götürüyor. İlin valisi olarak elimden gelen desteği sonuna kadar vereceğimi bildirmek istiyorum. Bu seneki şampiyona geçmiş yıllardan daha farklı olmasını temenni ediyorum. Özellikle şehrin tüm paydaşlarıyla birlikte daha neler yapabileceğimizin istişare etmeliyiz" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve Başkan Zeybek, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanan, Afyonkarahisar'ın da yer aldığı MXGP 2020'yi oynadı. - AFYONKARAHİSAR

Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı
Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı
Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı
Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali, Belediye Başkanı ile MXGP 2020 oynadı - Son Dakika Spor


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