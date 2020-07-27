Vali Bilal Şentürk rezene üretecek kadın çiftçileri kabul etti - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi" kapsamında "rezene" üretecek kadınlarla bir araya geldi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan ve 2020 yılı yatırım programına alınan projeye katılan kadınları makamında kabul eden Şentürk, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentürk, tarımsal yeniliklerin kadın çiftçilerle buluşturulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Amacımız, kentteki tarımsal üretime yenilik katmak ve kadın çiftçileri tarımsal yeniliklerle buluşturmak. Tıbbi aromatik bitkilerden rezenenin üretimiyle bitki çeşitliliği bol olan Bilecik topraklarına yeni bir ürün daha eklenmiş olacağız." dedi.

Rezene bitkisi, merkeze bağlı Deresakarı, Çukurören ve Alpagut köylerinde kadın çiftçilerce alternatif bir ürün olarak üretilecek.