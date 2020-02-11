Vali Bilmez, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van- Çatak kara yolu Elmacı Mahallesi yakınlarındaki çığ bölgesinde devam eden yol açma çalışmalarını inceledi.

Çatak ilçesi Elmacı Mahallesi yakınlarına 9 Şubat'ta çığ düşmesi nedeniyle 3 günden bu yana kapanan Van-Çatak kara yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Vali Bilmez, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün çok sayıda iş makinesiyle yürüttüğü çalışmaları inceledi, Kaymakam Ekrem Çeçen ve yetkililerden bilgi aldı.

Çığ nedeniyle biriken karın üzerinden karşı tarafa geçen Bilmez, burada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van- Bahçesaray kara yolundaki elim çığ hadiselerinden sonra Çatak yolunda da farklı noktalara çığların düştüğünü söyledi.

Bu nedenle 3 gündür Çatak-Van ulaşımının kapalı olduğunu belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Diğer noktalar açıldı. En son bulunduğumuz nokta kaldı. Burada yer yer 10 metreyi geçen çığ birikintisi var. Karşı taraftan gelmesine rağmen yolu kapatmış. Birkaç saat içinde açılmasını bekliyoruz. Taziye için gelenler, ayrıca hastalar var. Onların tahliyesini gerçekleştireceğiz. Yol hala tehlikeli. Kontrollü geçişe izin vereceğiz. Zorunlu olmadıkça kimsenin yolu kullanmaması, kullananların da jandarma ve trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate almalarını özellikle talep ediyoruz."

Bahçesaray yolunda 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Bilmez, "Bahçesaray için kurtarma ekipleri yolda bekliyor. Yukarı Narlıca Mahallesi yakınlarında başka bir çığ düşmüştü. Kar, düşerken köylülerin otunu da içine almıştı. Yol açma çalışmalarında ot nedeniyle savurma araçlarında sıkıntı yaşandı. Oraya iş makineleri nakledildi. Yol açılır açılmaz çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çığ bölgesinin Çatak kısmında bekleyen vatandaşlar, Vali Bilmez'in açıklamasının ardından, jandarma ve koruma ekiplerinin kontrolü altında kar üzerinden diğer tarafa geçirilerek, Görentaş Mahallesi'ne uğurlandı.

Taziye nedeniyle geldikleri Çatak'ta düşen çığ nedeniyle mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar, kendilerine yardımcı olan Jandarma ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.