Vali Bilmez'in Eşi, Şehit Kızını Nişanında Yalnız Bırakmadı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Şehit Mahalle Bekçisi Ferhat Arslan'ın kızı Esra Arslan'ın nişan törenine katıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Şehit Mahalle Bekçisi Ferhat Arslan'ın kızı Esra Arslan'ın nişan törenine katıldı.



Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 Mayıs 2016 tarihinde terör örgütü PKK mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit olan Mahalle Bekçisi Ferhat Arslan'ın ailesi, devlet tarafından hiç yalnız bırakılmadı. Van'da yeni göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez de, devletin şehitlere verdiği önemi göstermek için dün gece Şehit Arslan'ın polis memuru olan kızı Esra Arslan ile polis memuru Burak Akbaba'nın nişan törenine katıldı.



Polis evindeki törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve şehidin annesi Esmer Arslan, eşi Emine Arslan ile yakınları tarafından karşılanan Bilmez, gelin adayı ile yakından ilgilendi.



Van'a gelir gelmez böyle bir organizasyona katılmanın kendisi için gurur ve büyük bir şans olduğunu belirten Bilmez, "Böyle özel bir günde şehidimizin ailesinin yanında olmak beni onurlandırdı" dedi.



Çiftin yüzüklerini takan Meral Bilmez, genç çifte sağlıklı bir birliktelik yürütebilmenin püf noktalarını anlattı. Ayrıca Bilmez, şehidin annesi Esmer ve eşi Emine Arslan ile şehidin çocuklarıyla yakından ilgilenerek bol bol sohbet etti.



Şehidin annesi Esmer ve eşi Emine Arslan, Bilmez'in nişan törenine katılmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, mutluluklarını ifade ettiler.



Şehidin eşi Emine Arslan, devletin hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayarak, "İhtiyacımız olduğunda ve çağırdığımızda devletimiz her an yanımızda oldu. Bu bize büyük bir güç ve güven veriyor" şeklinde konuştu.



Nişan organizasyonu, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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