Son dakika haberi... Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez kanser hastası kadını ziyaret etti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, kanser hastası 3 çocuk annesi İlayda Yancar'ı evinde ziyaret etti.

Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ile İlayda Yancar'ın evine gitti.

Yancar ve 3 çocuğu tarafından karşılanan Bilmez ile beraberindekiler, aile fertleriyle bir süre sohbet etti, Yancar'ın sağlığı ve ailesinin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yancar, Bilmez ve beraberindekilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.