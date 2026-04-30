Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü ve sağlık yöneticileriyle birlikte kentteki önemli sağlık tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ahmed-i Hani Aile Sağlığı Merkezi, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile Merkez Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlara sunulan hizmetler detaylı şekilde ele alındı.
Ziyaret kapsamında sağlık kuruluşlarında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Bozkurt, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen projeleri yerinde inceledi. Vatandaşların daha hızlı ve etkin sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yapılan düzenlemelerin önemine dikkat çeken Bozkurt, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Depremsellik riski taşıyan eski binasından taşınarak Gazi Mahallesi’nde yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlayan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret eden Vali Bozkurt, yeni binanın sunduğu imkanlara dikkat çekti. Modern fiziki koşulların hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini belirten Bozkurt, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.
Haber: Servet Arslan
Son Dakika › Valilik › Vali Bozkurt sağlık merkezlerini yerinde inceledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?