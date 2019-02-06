Vali Çakacak, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

Eskişehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Eskişehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Eskişehir Ticaret Odasının (ETO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Akın Ağca, Çalışma ve İş-Kur Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini temsilen Av. Ayşe Ünlüce, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Bilim Sanayi ve Teknoloji Eskişehir İl Müdürü Muhammet Taha Güven, ETO Başkanı Metin Güler, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.



İstihdama yönelik yapılan çalışmalara önemli katkılar sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Çakacak; toplantıda 2018 yılını değerlendireceklerini, 2019 yılında ise neler yapılacağının konuşulacağını söyledi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çakacak, mesleki eğitim ihtiyaçları, işsizlikle mücadele ve dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilebilecek politikaları görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun her üç ayda bir toplandığını bildirdi. Vali Çakacak, il düzeyindeki istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili konuların görüşüleceği toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.



Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş'ın kurul üyelerine bilgi vermesi ve kurul üyelerinin gündem maddeleri üzerinde görüş bildirmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

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