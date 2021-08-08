Vali Canalp: "Muharrem ayı barış ve kardeşlik tohumlarının yeşermesine vesile olsun" - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu ayın barış ve kardeşlik tohumlarının yeşermesine vesile olmasını dileyerek, Hicri yeni yılı da tebrik etti.

İslam dininin en kıymetli dört ayından biri olan Muharrem ayının, dini inançlar içerisinde çok önemli bir zaman dilimini temsil ettiğini belirten Vali Ekrem Canalp, bu ayın aynı zamanda Hazreti Muhammed'in (sallallahü aleyhi vesellem) Mekke'den Medine'ye hicret etmesi dolayısıyla Hicri yılın da başlangıcı olduğunu ifade etti.

"Bu olay tüm Müslümanların ortak acısıdır"

Muharrem ayında önemli olayların yaşandığını dile getiren Vali Canalp, "Paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan Aşure Günü'nün bereketinin yanında; zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin (radyallahü anh) ve beraberindeki masum insanların Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de içerisinde barındırmaktadır. Bu olay tüm Müslümanların ortak acısıdır. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bugünlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa, kardeşliğe bakması, yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörüyle atması gerekmektedir. Bu duygularla Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyor; Kerbela şehitleri ile cennet vatanımız uğrunda canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, İslam alemine, Ehl-i Beyt dostlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE