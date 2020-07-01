Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca'yı ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca'yı ziyaret etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca ilçesini ziyaret edip vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca ilçesini ziyaret edip vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli ve Belediye Başkanı Murat Kefli tarafından karşılanan Vali Kaldırım, Müezzinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.

Vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyen Vali Kaldırım, daha sonra Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesine geçerek burada mobilya tasarım ve mobilya dekorasyon fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Her iki fabrikanın üretim sahasını gezerek yetkililerden bilgi alan ve bir süre işçilerle üretim faaliyetine katılan Vali Kaldırım, OSB sahasındaki incelemelerinde yeni yatırım talepleri hakkında da istişarelerde bulundu.

Buradaki temaslarının ardından Kaynarca ilçe merkezine geçerek esnafı dolaşan Kaldırım, Kaynarca Orman İşletme Şefliği ile Beşköprü Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti. Burada Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat tarafından karşılanan Vali Kaldırım, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgiler alıp tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Vali Kaldırım, turizme kazandırılması için yoğun çaba sarf edilen Karaboğaz Sahili'ndeki çalışmaları da yerinde inceleyerek, son olarak Türkiye'nin en büyük su basar ormanı vasfına sahip Acarlar Longozu'nu gezdi.

Gezi sırasında Vali Çetin Oktay Kaldırım'a eşlik eden Kaymakam Karatekeli ve Belediye Başkanı Kefli, ilçenin genel durumu ve turizm potansiyelinin yanı sıra Kaynarca ilçesi ile Karasu ilçesini birleştiren ve 2 bin 300 civarında bitki türü ile 250'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapmakta olan longozdaki faaliyetler hakkında bilgiler verdiler.

Sakarya'nın her köşesi gibi Kaynarca ilçesinin de misafirperver ve asil insanların yaşadığı muhteşem bir yer olduğunu ifade eden Vali Kaldırım, Sakarya'nın dünyanın önemli üretim ve cazibe merkezlerinden birisi olacağına inandığını, hedeflerinin Kaynarca Mobilya İhtisas OSB'deki üretim faaliyetleri çıtasını yükseltip ilimizi ülkemizin en nitelikli mobilya üretim merkezi haline getirmek olduğunu ve yatırımların hız kazanması için de gerekli her adımın atılacağını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kaynarca'yı ziyaret etti - Son Dakika

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