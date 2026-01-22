Vali Çiçekli, Çıldır Gölü'nde Buz Üzerinde Balık Avladı

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü avlanan balıkçılarla ağ çekti.

Ardahan-Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla Eskimo usulü balık avcılığı başladı.

Gölün özellikle kıyı kesimlerinde buz kalınlığı yer yer 30 santimetreye kadar ulaştı.

Vali Çiçekli, gölün Ardahan tarafındaki Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü bölgesine geldi.

Burada balıkçılarla ağ çeken Çiçekli, Çıldır Gölü'nün bölgenin turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırdığını söyledi.

Herkesi burayı görmeye davet eden Çiçekli, "Yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Balıkçı kardeşlerimizin ağ çekme etkinliğine katılalım dedik. Çok da bereketli oldu. Buyurun gelin buraları hep beraber keşfedelim diyorum." ifadelerini kullandı.