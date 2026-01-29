Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı

Vali Çiftçi, Aziziye\'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı
29.01.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Muhammed Tugay'dan ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Muhammed Tugay'dan ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Ilıca Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; KUDAKA desteğiyle Tarım Lisesi Fizibilite Projesi kabul edildi ve projenin fizibilitesi tamamlandı. DAP Başkanlığı tarafından 15 milyon TL bütçeli "Hayvan Bakımı ve Teknoloji Akademisi" ile 5 milyon TL bütçeli "Tarım Lisesi Ortak Tarımsal Makine Parkı" projeleri kabul edildi. DAP destekleriyle sera kurularak tam otomasyon sistemi hayata geçirildi, hibe makine ve ekipmanlar temin edildi. Fide yetiştiriciliği sertifikası alınarak üretime geçildi, ilk buğday hasadı gerçekleştirildi. Okula 2 traktör ve Toprak Analiz Laboratuvarı kazandırıldı.

"105 milyon TL ayni ve nakdi destek"

750 dekarlık eğitim alanı çevrilerek koruma altına alındı; meyve bahçesi ve peyzaj alanı oluşturuldu. Böylece fide yetiştiriciliği, seracılık ve tarımsal teknolojilere yönelik uygulamalarla öğrencilerin modern tarım tekniklerini sahada öğrenmeleri sağlanıyor. 2025 yılı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 105 milyon TL tutarında ayni ve nakdi destek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. VEFA ve ADEM projeleri kapsamında sosyal hizmetler devam ediyor. Muhtarlar ve vatandaşlarla doğrudan iletişim güçlendirilirken, esnaf ve hane ziyaretleriyle yerel ihtiyaçlar yerinde tespit ediliyor. Mevcut Hükümet Konağı'nın fiziki yetersizliği nedeniyle Ilıca Mahallesi merkezinde yeni ve modern bir Hükümet Konağı yapılması planlanıyor. Alınan güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon sayesinde ilçede asayiş olaylarında belirgin azalış sağlandı. Alaca Şehitliği'nin bakım ve onarımı için başlatılan çalışmalar kapsamında ihale bedeli 3 milyon 995 bin 265 TL olarak belirlendi.

Artan nüfus ve Organize Sanayi Bölgesinin varlığı nedeniyle hizmetlerin alınan tedbirlerle daha hızlı, etkin ve erişilebilir sunulması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Çiftçi, Aziziye, Ekonomi, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler 3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak Galatasaray mucize olmazsa turlayacak

09:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden çuval çuval para kazandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı
09:16
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
08:43
Yavaş, “Suyu kesilen var mı“ diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
Yavaş, "Suyu kesilen var mı?" diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi
08:42
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı Savunması pes dedirtti
Marketlerdeki gazlı içeceklere idrar karıştırdı! Savunması pes dedirtti
08:35
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
08:04
Güllü’nün kızını yakacak itiraf İşte Tuğyan’ın eski nişanlısının ifadesi
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 10:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Çiftçi, Aziziye'de devam eden kamu projeleri hakkında bilgi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.