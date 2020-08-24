Vali Çiftçi Beylice Köyü'nde cemevi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bir dizi inceleme ve ziyaret için Sungurlu İlçesi'ne giden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Beylice Köyü'nü ziyaret etti.

Beraberinde Çorum İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile Sungurlu'ya gelen Vali Mustafa Çiftçi, ilk olarak Beylice Köyü'nü ziyaret etti. Köye yapılan Cemevi'nde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Köy muhtarından cemevi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Kaymakam Fatih Görmüş, İlçe jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen'de hazır bulundu. - ÇORUM