Vali Çiftçi Buz Duvarında Tırmandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yapay buz duvarına tırmandı.

Erzurum Valiliği ve Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübünce gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Palandöken zirvesinde Türkiye'de ilk defa yapılan yapay buz duvarına tırmanış gerçekleştiren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Hadi gel Erzurum'a gel" sloganıyla yerli ve yabancı turistleri Palandöken'e davet etti.

Erzurum'da sadece kayak, snowboard, buz pateni, buz hokeyi olmadığını karda bot rafting ve motorlu sporlarla birlikte ekstrem sporlarında en iyi şekilde yapılabildiğini göstermek adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Palandöken Kayak Merkezi'nde sporcularla, milli sporcularla beraberiz. Bugün şu anda Palandöken Kayak Merkezi'nde yirmi metre yüksekliğinde yüz elli metre genişliğinde olan yapay buz duvarının önündeyiz. Burada tatilcilerimiz, insanlarımız bir yandan kayak yaparlarken bir yandan da buz duvarında tırmanabiliyorlar. Ben de az önce buz duvarında bir kayak tırmanışı gerçekleştirdim. Geçen sene de bu noktada yine iki defa buz duvarı tırmanışı gerçekleştirmiştim. Palandöken'de sadece Kayak sporunun değil snowboartta yapılıyor. Geçen sene dünya şampiyonası da yapılmıştı burada. Aynı zamanda ekstrem sporlar ve her türlü kış sporları rahatlıkla yapılabiliyor. Palandöken Kayak Merkezi bu manada. bütün sporlara imkan tanıyor. Ben buz duvarı tırmanışından da bunların içerisinde ayrı bir yere sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tırmanış sonrası Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Vali Mustafa Çiftçi'ye plaket takdim edildi. - ERZURUM