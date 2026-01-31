Vali Çiftçi Buz Duvarında Tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Çiftçi Buz Duvarında Tırmandı

Vali Çiftçi Buz Duvarında Tırmandı
31.01.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi, Palandöken'deki yapay buz duvarına tırmanarak kış sporlarını tanıttı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan yapay buz duvarına tırmandı.

Erzurum Valiliği ve Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübünce gerçekleştirilen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Palandöken zirvesinde Türkiye'de ilk defa yapılan yapay buz duvarına tırmanış gerçekleştiren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Hadi gel Erzurum'a gel" sloganıyla yerli ve yabancı turistleri Palandöken'e davet etti.

Erzurum'da sadece kayak, snowboard, buz pateni, buz hokeyi olmadığını karda bot rafting ve motorlu sporlarla birlikte ekstrem sporlarında en iyi şekilde yapılabildiğini göstermek adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Palandöken Kayak Merkezi'nde sporcularla, milli sporcularla beraberiz. Bugün şu anda Palandöken Kayak Merkezi'nde yirmi metre yüksekliğinde yüz elli metre genişliğinde olan yapay buz duvarının önündeyiz. Burada tatilcilerimiz, insanlarımız bir yandan kayak yaparlarken bir yandan da buz duvarında tırmanabiliyorlar. Ben de az önce buz duvarında bir kayak tırmanışı gerçekleştirdim. Geçen sene de bu noktada yine iki defa buz duvarı tırmanışı gerçekleştirmiştim. Palandöken'de sadece Kayak sporunun değil snowboartta yapılıyor. Geçen sene dünya şampiyonası da yapılmıştı burada. Aynı zamanda ekstrem sporlar ve her türlü kış sporları rahatlıkla yapılabiliyor. Palandöken Kayak Merkezi bu manada. bütün sporlara imkan tanıyor. Ben buz duvarı tırmanışından da bunların içerisinde ayrı bir yere sahip olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tırmanış sonrası Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Vali Mustafa Çiftçi'ye plaket takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi Buz Duvarında Tırmandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:31:54. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Çiftçi Buz Duvarında Tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.