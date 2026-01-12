Vali Çiftçi'den Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
Vali Çiftçi'den Gazetecilere Kutlama

12.01.2026 12:15
Erzurum Valisi Çiftçi, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluştu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle Erzurum'da görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yapılan programda iki anlamlı gün bir arada kutlandıklarını belirterek, "Devlet Memurları Kanunu 1965 yılında yürürlüğe giriyor. 1971 yılında da Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, Devlet Memurları Kanunu'na ekleniyor. Daha önceden müstakil bir sınıf olarak yer almıyor. Bunun için bizim Türk İdareciler Derneğimiz var, meslek mensuplarının kurmuş olduğu. Onlar da ilk toplantılarını gerçekleştirdikleri tarihi esas almak suretiyle 10 Ocak'ı Türk İdareciler Günü olarak belirliyorlar ve o günden bugüne kadar da aynı zamanda İdareciler Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle hem gününüz hem günümüz kutlu olsun diyorum. " dedi.

"Erzurum basını Anadolu'da güçlü bir yere sahip"

Gazetecilik mesleğinin zaman, emek, fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Sizler kamuoyunun gözü, kulağı ve sesisiniz. Sizler de bir nevi bizler gibi kamu görevi icra ediyorsunuz. Bizler nasıl devletle vatandaş arasında bir köprü görevi üstleniyorsak, sizler de aynı şekilde vatandaşla devlet arasında bir aracılık görevini ifa ediyorsunuz, üstleniyorsunuz. Bundan dolayı da kutsal bir görevi ifa etmiş oluyorsunuz. Kadim şehrimiz Erzurum'da geçmişten günümüze kadar gazetecilik, basın mesleğinde oldukça başarılı isimler yetiştirmiş, duayen gazeteciler yetiştirmiş ve bunu da Türk basınına armağan etmiş. Erzurum bu açıdan da farklı bir ün ve şöhrete sahip illerden birisi olarak göze çarpıyor. Yine ilimiz hem yerel düzeyde hem bölgesel düzeyde hem de ulusal düzeyde basın mensuplarıyla Doğu Anadolu'nun önemli merkezlerinden birisidir. Böyle gayret ve emek isteyen bir mesleğin mensupları olarak sizler basın meslek ilkeleri doğrultusunda görevinizi ifa ediyorsunuz, icra ediyorsunuz. Bundan dolayı da hepinize görevinizde üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Görevinizde üstün başarılar diliyorum"

Vali Mustafa Çiftçi daha sonra sözlerine şöyle devam etti, "Yine halkımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da basın meslek ilkeleri doğrultusunda doğru ve tarafsız olarak bilgilendirmenizi niyaz ediyorum. Hepinize görevinizde üstün başarılar diliyorum. Başarılı işlere imza atmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah kendi mesleğinizde, kendi mesleğinizin zirvesine yükselirsiniz, güzel işlere vesile olursunuz. Bu vesileyle görevinde olan bütün meslek mensuplarına ben hayırlı çalışmalarında başarılar niyaz ediyorum. Bu arada ebediyete irtihal eden gazetecilerimiz var, onlara da Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. ve şu anda da basın sektöründen emekli olan meslek mensuplarına da ben tekrar hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bugünkü toplantımıza iştirak ettiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinize kolaylıklar versin ve hepinizin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü yeniden tebrik ediyorum."

"10 Ocak'ı bayram gibi kutlama umuduyla"

DGF (Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu) Başkanı Başkanı İrfan Tarakçıoğlu'da programda yaptığı konuşmada "Öncelikle Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bizleri bir araya getirdiğiniz bu etkinlik için Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti ve Federasyonu adına teşekkür ediyorum. 10 Ocak ilginç bir tevafuk ile kamu görevi ifa eden iki meslek grubunun, hem gazetecilerin hem de Mülki İdare amirlerinin günü olarak kutlanıyor. Kamu tarafında mülki idareciler, vatandaş ile kamu arasında da bir iletişim bir, ayna görevi üstlenen gazeteciler, her iki meslek mensupları da vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü çerçevesinde hizmet etmekteler. Ben öncelikle sayın valimin şahsında bu ülke için, Erzurum için çaba gösteren, ter döken tüm idarecilerimizin gününü kutluyorum, sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu vesileyle sektörde yaşanan sorunlara rağmen, sorumlulukla hareket eden meslektaşlarımızın da gününü kutluyorum, sağlık ve başarı diliyorum. Ebedi aleme göç eden büyüklerimizi, meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. 10 Ocak'ı gerçek anlamda bir Basın Bayramı olarak kutlayabileceğimiz günlere; mesleğimizin onurunu, gazetecilerin haklarını ve basın özgürlüğünü esas alan bir anlayışla, en kısa sürede ulaşmayı temenni ediyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Politika, Yerel, Son Dakika

