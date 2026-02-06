Vali Çiftçi Oltu\'da Yatırımları İnceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldı, organize sanayi bölgesindeki tesisleri inceledi.

Oltu Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çiftçi, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'ten brifing alarak Oltu'nun genel durumu, yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Vali Çiftçi, ziyaret kapsamında kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının kararlılıkla sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Oltu Organize Sanayi Bölgesi masaya yatırıldı

Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Oltu Organize Sanayi Bölgesi 2026 Yılı Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Oltu OSB içerisinde bulunan yol güzergahlarında altyapı, kaldırım ve asfalt çalışmalarına başlanması kararlaştırıldı. 2026 yılı arsa talep bedelleri, aidatlar ve hizmet bedelleri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. OSB içerisinde iç güvenlik eğitimi amacıyla, Valilik tarafından konteyner temin edilmesi hususu görüşüldü. Yaklaşık 300 kişilik cami inşaatı yapılmasına yönelik değerlendirmeler yapılarak süreç hakkında istişarelerde bulunuldu. Oltu OSB yatırımcılarıyla bir araya gelinerek, istek ve talepler ele alındı; karşılıklı görüş alışveriş yapıldı.

Fabrikalarda inceleme yaptı

Vali Mustafa Çiftçi, Oltu ilçe ziyaretleri kapsamında Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı tamamlanan fabrikada incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında tesisin çevre düzenlemesi ve perde duvarlarının yapımına ilişkin çalışmalar ele alınırken, yapının Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ne devredilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Çiftçi, söz konusu yatırımın Oltu'nun üretim ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti. - ERZURUM