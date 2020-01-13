Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın gençlerle bir araya geldi

6 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Külliyesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın gençlerle bir araya geldi, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Külliyesinde öğrencilerle bir araya geldi. Aşgın, düzenlenen söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2053 ve 2071 hedefine gençlerle birlikte ulaşacaklarını vurguladı.


Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorimder Başkanı Ayhan Boyraz ve çok sayıda eğitimcinin katıldığı programda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, gençlerin en önemli görevinin Türkiye'yi bir adım daha ileriye götürmek olduğunu vurguladı.


Başarının asla tesadüf olmadığının altını çizen Vali Çiftçi, "Çok çalışmalısınız. Nobel Kimya Ödüllü sahibi bilim adamımız Prof Dr. Aziz Sancar ne diyor. "Ben öğrenciyken günde 18 saat çalışırdım, zamanımın çoğu laboratuarda geçirirdim, şimdi ise 12 saat kadar çalışıyorum" diyor. Sizler de çalışmaktan asla vazgeçmeyin dedi.


'Bugün biz varız, yarın siz olacaksınız'


Söyleşide gençlere kendi öğrencilik yıllarını anlatan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, o günlerde imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin hayal bile kuramadığını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nereden nereye...' sözünün en çok imam hatipliler için geçerli olduğunu, 90'lı yıllarda imam hatipli öğrencilerin hayallerini dahi çaldıklarını ifade etti.


Başkan Aşgın, "Düşünce olarak nereden nereye geldik. Yine Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bodrum katlarda ders yaparken, spor yaparken muazzam şartlarda eğitim gördüğümüz binalarımız, fiziki mekanlarımız var. Bu imkanların kıymetini iyi bilmelisiniz. İnşa etmek bizim görevimizdi. Başarı sizin hedefiniz olacak. Bugün ülkeyi yöneten kadroların yerinde yarın sizler olacaksınız. Şimdi biz varız, yarın sizler olacaksınız. Kendinizi çok iyi yetiştirin. Bizlerden bir isteğiniz olduğu takdirde her zaman siz sevgili gençlerimizin yanında olamaya devam edeceğiz. Yeter ki siz çalışın, bu ülkeye faydalı bireyler olun. Bu sizin vatan borcunuzdur." dedi.


'2053 ve 2071 hedeflerine sizlerle ulaşacağız'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını ve mücadelesini öğrencilere örneklerle anlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür dediği zaman nasıl gururlandık, tüylerimiz diken diken oldu. Sesimizin böyle gür çıkması bizi gururlandırdı. Cumhurbaşkanımız o zamana kadar yapılamayan bir şeyi yaptı. Tüm dünya O'nun yiğitliğini gördü. Sizler de şimdi çok çalışarak, ülkemizi hem ekonomik, hem siyasi, hem de askeri açıdan daha güçlü hale getireceksiniz. Ülkemiz de sizlerle gurur duyacak. Mazlum coğrafyalarda bize umutla bakanların umudu olabilelim. Dünyada barışın ve huzurun teminatı olalım." şeklinde ko


Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 ve 2071 hedeflerinden de söz eden Başkan Aşgın, "Biz önümüzdeki 5-10 yıla bakabiliriz ama siz bu ülkenin 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümesinin teminatısınız. 2053 ve 2071 hedeflerine sizlerle ulaşacağız" dedi.


Program sonunda Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk okul bahçesinde öğrencilerle sohbet etti. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:07 Kaynak: İHA
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